Италия

Наставник неаполитанского клуба доволен атмосферой в команде.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо высказался об отношениях со своими игроками после матча 11-го тура Серии А против Сампдории (2:1).

"Думаю, иногда футболисты меня любят, а иногда, наверное, утром, прежде всего, достают мою фотографию и плюют на нее.

Я сам был игроком, и я никогда не обижаюсь. Мне кажется, они ценят это. Я не вру футболистам, ничего не скрываю, всегда говорю правду", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

В текущем сезоне Наполи набрал 23 очка по итоге 11 туров Серии А и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге Европы подопечные Дженнаро Гаттузо заняли первое место в своей группе, потерпев лишь одно поражение.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Наполи — Сампдория.