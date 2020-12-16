Италия

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляет анонс матча 12-го тура чемпионата Италии.

В 12-м туре Серии А занимающий четвертое место Ювентус примет Аталанту, идущую восьмой.

Ювентус — Аталанта

Среда, 16 декабря, 19:30. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В минувшем сезоне поединок между Ювентусом и Аталантой почти наверняка получил бы статус матча тура, однако в нынешнем команды немного утратили свой "авторитет".

Ювентус, хотя и не проиграл еще ни одного матча в чемпионате, тем не менее отстает от лидирующего Милана на четыре очка. У Аталанты дела и того хуже — отставание на 10 очков. При этом существенно снизилась результативность бергамасков, да и не выглядят подопечные Гасперини так лихо и привлекательно, как раньше.

Впрочем, у соперников есть и общее с однозначным знаком "плюс": Ювентус и Аталанта вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но это уже совсем другая история.

Главные трудности Ювентуса многие связывали с тем, что команду возглавил неопытный Андреа Пирло, однако со временем команда, похоже, уже осознала, чего от нее требует легендарный в прошлом игрок и начинающий тренер.

Если также учесть, что в великолепной форме находится Криштиану Роналду, то можно предположить, что в ближайшем будущем все увидят привычный Ювентус, превосходящий всех конкурентов.

Понять причину провала Аталанты было труднее, однако после того, как на поверхность всплыл конфликт (чуть ли не драка) между капитаном и лидером команды Папу Гомесом и тренером, многое стало понятно.

И это тем более странно, что Аталанта всегда казалась командой "семейного типа", где царит полное взаимопонимание и душевная атмосфера.

Впрочем, вполне возможно, что и в Бергамо все поедет на лад. Победа над Фиорентиной, добытая без Гомеса и ряда других казавшихся незаменимыми исполнителей, показала, что потенциал у вчерашних резервистов достаточный. И вполне возможно, что прогнозируемый уход Гомеса и Иличича пойдет только на пользу тому же Руслану Малиновскому. Ведь до последнего времени украинца рассматривали лишь как дублера для "сенаторов".

Что касается кадровых проблем, не связанных с психологией, то в составе Ювентуса будут отсутствовать травмированные Кьеллини и Демирал, а Алекс Сандро, возможно, получит отдых.

У Аталанты не сыграют по медицинским причинам Пашалич, Кальдара и Иличич, а Гомеса, если аргентинец не помирится с тренером, поклонники "богини" могут и вообще больше никогда не увидеть в составе своей команды.

Интересные факты

– Команды провели между собой 130 матчей во всех турнирах: 71 победа Ювентуса, 44 ничьи и 15 побед Аталанты.

– В Турине в Серии А проведено 59 матчей: 39 побед хозяев, 16 ничьих и 4 победы гостей.

– В последний раз Аталанта сумела выиграть в Турине в 1989 году, после чего началась 23-матчевая беспроигрышная серия Ювентуса.

– Последние два матча между Ювентусом и Аталантой в Турине в рамках Серии А завершились вничью — 2:2 в сезоне-2019/20 и 1:1 в сезоне-2018/19.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кьеллини, Демирал — Пашалич, Кальдара, Иличич.