Италия

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch вспоминают предыдущие матчи между "бьянконери" и "оробичи".

Если к футболу в итальянской Серии А часто применяется сравнение с вином, то противостояния между туринским Ювентусом и бергамаской Аталантой образца последних лет — лучший урожай сырья для этого благородного напитка. Зрители со всего мира будут иметь честь приобщиться к данной культуре уже в ближайшем будущем, во время матча в рамках двенадцатого тура национального первенства, который пройдет на поле Ювентус Стэдиум.

За всю историю туринцы встречались на поле с бергамасками 134 раза, но исключительно на внутренней арене: 72 раза победителем становился Ювентус, 15 раз верх одерживала Аталанта, а также в 47-и матчах финальный свисток фиксировал ничейный результат.

Последний поединок этих двух команд состоялся в Турине в рамках 32-го тура прошлого розыгрыша Серии А, но тогда они разошлись боевым миром 2:2. Football.ua предлагает вспомнить и другие самые интересные матчи между Ювентусом и Аталантой.

19.09.1937, Бергамо, стадион Марио Бруманы

Аталанта – Ювентус 0:1

Гол: Бергонцини, 85.

Аталанта: Боргиолли — Чанкамерла, Симонетти, Пасторино, Барселла, Бонилаури, Болоньезе, Коминелли, Савио, Бономи, Форнасарис.

Ювентус: Аморетти — Фони, Рава, Депетрини, Монти, Варглейн, Беллини, Томаси, Габетто, Борель, Бергонцини.

Смутное время было для страны в момент первого в истории противостояния между этими клубами. Сформировавшийся ранее в Неаполе центр фашистской идеологии уже прочно пустил корни по всему Апеннинскому полуострову. Это можно отметить даже в названии арены, которая в будущем станет привычным для нас Атлети Адзурри д’Италия. Марио Брумана был одним из сторонников режима Муссолини.

Пока весь мир постепенно готовился к грядущей войне, Аталанта и Бергамо думали о футболе. Это был первый сезон в "элите" для Богини, в то время как Юве уже вовсю шумел на внутренней арене, составляя конкуренцию миланскому Интеру в чемпионской гонке.

В матче второго тура дебютировавшие в Серии А в 1928-м году футболисты "Королевы провинциалов" сумели пропустить лишь однажды, что уже было для них достижением. В последствии, туринцы займут вторую строчку, а бергамасков ожидает билет в новосозданный турнир — Серию B.

27.01.1963, Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Аталанта – Ювентус 3:6

Голы: да Коста, 32, Мерегьетти, 58, Доменгини, 63 — Сицилиано, 6, Сарти, 41 (пен.), Эмоли, 48, Сивори, 55, 69, 83.

Аталанта: Кометти — Песенти, Ронколи, Нильсен, Гардони, Коломбо, Доменгини, да Коста, Кальванезе, Мерегьетти, Нова.

Ювентус: Маттрель — Кастано, Сальвадоре, Эмоли, Леонсини, Сарти, Сакко, дель Соль, Сицилиано, Сивори, Стаккини.

Наиболее результативный поединок в истории между этими командами не мог пройти без должного к нему внимания. Итальянская Серия А постепенно перешла на формат с участием 18 команд, а призовые места начали давать право принимать участие в различных европейских турнирах. Борьба была напряженной вплоть до последнего тура, что, по всей видимости и повлияло на внушительную результативность команд.

В том сезоне вновь Интер стал первым, а Юве дышал ему в спину, но уже на дистанции не в два, а сразу в четыре очка. Аталанта завершила футбольный год на восьмой позиции, а в результате победы в Кубке Италии в конце сезона над Торино, получила право сыграть в следующем розыгрыше Кубка обладателей кубков.

08.04.1979, Турин, Комунале

Ювентус – Аталанта 3:0

Голы: Вирдис, 2, 30 (пен.), 60.

Ювентус: Джофф — Куккуредду, Кабрини, Джентиле, Брио, Скиреа, Фанна, Тарделли, Вирдис, Каузио, Беттега.

Аталанта: Бодини — Ости, Андена, Пранделли, Маркетти, Бальдиццоне, Мароккино, Рокка, Пайна, Мастропаскуа, Феста.

Казалось бы — простой поединок в рамках 25-го тура Серии А между продолжающим не сбавлять обороты устоявшимся грандом локального футбола и одним из претендентов на вылет. Завершился матч без сенсаций, но интересным в данной ситуации был тот факт, что это было последнее противостояние в истории команд между собой до наступления "бергамаской петли" — Аталанта за пять следующих лет пройдет путь до Серии С1 и обратно, в "элиту", поменяет президента клуба, после чего начнет заложит совершенно иные принципы в своем развитии. "Зебры" в том сезоне сдали — итоговая третья позиция.

18.02.1990, Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Аталанта – Ювентус 1:2

Голы: Марокки, 57 — Алейников, 18, Бордин (авт.) 75.

Аталанта: Феррон — Контратто, Паскиулло, Бонасина, Барселла, Пронья, Стремберг, Бордин, Эвайр, Бортолацци, Каниджия.

Ювентус: Таккони — Наполи, де Агостини, Алессио, Бонетти, Триселла, Алейников, Касираги, Заваров, Марокки, Скилаччи.



А также

16.09.1990, Турин, Комунале

Ювентус – Аталанта 1:1

Голы: Эвайр, 77 — Баджо, 26.



Ювентус: Таккони — Наполи, Жулио Сезар, Фортунато, де Марки, де Агостини, Хесслер, Марокки, Касираги, Баджо, Скилаччи.



Аталанта: Феррон — Контратто, Паскиулло, Бонасина, Бальярди, Пронья, Стремберг, Кателли, Эвайр, Перроне, Каниджия.



Два матча, которые принадлежали к идущим друг за другом сезонам, но которые между собой разделила настоящая пропасть для поклонников Аталанты. 7 июня 1990 года в первой половине дня команда строила планы о том, как будет выступать в Кубке УЕФА, после седьмого места в прошлом розыгрыше Серии А, а после обеда пришла трагическая новость — в авиакатастрофе погиб президент клуба Чезаре Бортолотти.

Это был шок не только для Бергамо, но и для всей страны. Команда только начала становиться на ноги и добывать значимые результаты, но теперь была вынуждена откатиться в реформах на несколько шагов назад — президентство вернулось к отцу Чезаре, Акилле, который ушел с поста после вышеупомянутого вылета из "элиты". Но команда держалась, и не только в играх против Ювентуса — Аталанта дошла до четвертьфинала Кубка УЕФА, где ее остановил миланский Интер.

07.02.1993, Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия

Аталанта – Ювентус 2:1

Голы: Перроне, 38, Ганц, 73 — Меллер, 12

Аталанта: Феррон — Поррини, Минаудо, Бильярди, Алемао, Монтеро, де Агостини, Бордин, Ганц, Перроне, Родригес.

Ювентус: Перуцци — Торриселли, Д. Баджо, Конте, Каррера, Де Марки, Меллер, Платт (ди Каньо, 79), Виалли, Р. Баджо (Галиа, 62), Касираги.

Знаменательный успех для Бергамо в очных противостояниях против Юве. Один из двух в период тяжелых для команды 90-х. У руля Аталанты в тот момент стоял еще никому неизвестный итальянец Марчелло Липпи, которого уже в следующем сезоне сосватает к себе неаполитанский Наполи. И вполне очевидно, почему южане это сделали — у Бергамо банально нет денег, но они сумели укрепиться на седьмой строчке, лишь в последнем туре потеряв шансы попасть в Кубок УЕФА.

Начиная с 1994 года, берет старт новый этап в истории Аталанты. Контрольный пакет акций клуба выкупает предприниматель Иван Руджери, который тут же возвращает в клуб тренера Эмилиано Мондонико, начинается омоложение состава и поиск перспективных футболистов совершенно иного уровня. Результат — транзитом через "Богиню" в туринский Ювентус проходят Кристиан Вьери и Филиппо Индзаги. Как видим, цепочка переходов между клубами отлаживалась уже тогда.

13.01.2005, Турин, Комунале

Ювентус – Аталанта 3:3 (первый матч — 0:2)

Голы: Натали, 4 (авт.), Дзалаета, 33, Трезеге, 79 — Лаццари, 10, 42, 90+1

Ювентус: Кьементи — Биринделли (Зебина, 55), Тудор, Монтеро, Пессотто (дель Пьеро, 72), Оливейра, Таккинарди, Аппиа (Камаронези, 55), Капо, Трезеге, Дзалаета.

Аталанта: Кальдерони — Ривальта, Натали, Капелли (Сала, 46), Беллини, Мотта, Мингаццини, Бернарди (Альбертини, 72), Марколини, Лаццари, Синигалья (Будан, 80).

Это были не лучшие времена для команды из Бергамо, ведь по итогам регулярного первенства она вновь была вынуждена пройти процедуру понижения в классе, заняв последнюю строчку. Но какова была та серия в 1/8 финала национального Кубка! Домашние 2:0 позволили клубу из Бергамо играть более раскованно на поле будущего чемпиона страны, что вылилось в итоге сразу в шесть забитых мячей на обе команды. К сожалению, дальше по сетке у Аталанты стоял Интер, который, даже несмотря на итоговое третье место в конце сезона, оставался в прекрасных кондициях.

11.07.2020, Турин, Альянц Стадиум

Ювентус — Аталанта 2:2

Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) — Сапата, 16, Малиновский, 80

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) — Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) — Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.



Тренер: Маурицио Сарри.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс — Гомес (Малиновский, 68) — Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).

Тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Куадрадо, Рабио — Пашалич, Хатебур.

Если кто-то будет спрашивать Вас о том, как сыграли в последнем очном противостоянии Ювентус и Аталанта, смело отвечайте 2:2 — в последние несколько лет подобный счет уже не является некой неожиданностью. Повторился он и в конце прошлого сезона, когда немотивированная команда Сарри больше думала о предстоящем коротком отпуске, недели старалась досрочно завоевать чемпионский титул.

Гол Малиновского и дубль Роналду: обзор матча Ювентус — Аталанта.

Приятно, что в том матче в Турине нашлось место и для украинской истории: Руслан Малиновский вышел на поле под конец поединка, но своей активностью заслужил звание лучшего игрока матча. Однако напротив был Криштиану Роналду, который двумя точными ударами с пенальти не дал своей команде повода в очередной раз уступить в концовке "странного" коронавирусного сезона.

Каким будет предстоящее противостояние? Никто не может сказать досрочно. Туринский Ювентус нынче пытается перешагнуть через себя самого, выслушивая команды юного специалиста по меркам тренерского цеха Андреа Пирло. У Аталанты, в свою очередь, наблюдается конфликт внутри команды между лидером Алехандро Гомесом и наставником Джан Пьеро Гасперини. "Пузырьки" внутри вина — это, конечно, дело интересное, но мы в Италии, все-таки, синьоры, а не во Франции. Уважайте традиции!

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.