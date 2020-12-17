Италия

Наставник Ювентуса высказался о ничьей с Аталантой в матче чемпионата Италии.

Ювентус разошелся миром с Аталантой в поединке, который прошел в рамках 12-го тура итальянской Серии А. Главный тренер туринского гранда Андреа Пирло прокомментировал итоговый результат встречи.

"Мы играли против сильной команды, держали отличный ритм, но на данном этапе выявить сильнейшего не удалось. Нам нужно побеждать в тех матчах, которые могут стать серьезным шагом вперед. Вместо этого в определенных моментах мы немного согрешили и не смогли забрать в свой актив три очка".

"Домашние игры необходимо забирать в свой актив с гораздо большим количеством злобы, сохраняя при этом концентрацию", — заявил Пирло в эфире телеканала Sky Sport.

Итальянский специалист также рассказал, как он отреагировал на промах Альваро Мораты по пустым воротам и на нереализованный пенальти Криштиану Роналду.

"Очень жаль. Реализуй Роналду пенальти, мы бы могли приблизиться к лидирующим командам в турнирной таблице, однако такие вещи могут происходить в футболе".

"Что касается Мораты, его промах меня очень разозлил. Нельзя позволять себе такие вещи. Подобные моменты могут стать определяющими в каждом матче. Чтобы принять верное решение, нужно всегда оставаться хладнокровным. Альваро этого не сделал. Тем не менее, он провел отличную игру, хоть ему и не удалось забить", — добавил Андреа Пирло.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ювентус — Аталанта вы можете на Football.ua.

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