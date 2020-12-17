Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Ювентус разошелся миром с Аталантой в поединке, который прошел в рамках 12-го тура итальянской Серии А.

Команды обменялись забитыми мячами, однако сильнейшего выявить по итогам двух таймов им не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Аталанта:

По неизвестным причинам в официальное видео с лучшими моментами поединка Ювентус — Аталанта не вошел эпизод с участием нападающего туринского гранда Альваро Мораты.

Во время одной из атак испанский форвард отдал неточную передачу на Криштиану Роналду, а когда мяч отскочил уже к самому Альваро, он решил пробить пяткой по пустым воротам. Мягко говоря, удар у Мораты совсем не получился.

Смотрите видео фейла Альваро Мораты:

Ювентус — Аталанта 1:1

Голы: Кьеза, 29 — Фройлер, 57

На 61-й минуте Криштиану Роналду (Ювентус) не забил пенальти (вратарь).



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Данило — Маккенни, Бентанкур, Артур (Рабио, 27), Кьеза (Алекс Сандро, 75) — Мората (Дибала, 84), Роналду.



Аталанта: Голлини — Паломино, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Фройлер, де Роон, Госенс — Малиновский (Миранчук, 71), Пессина (Гомес, 53) — Сапата (Муриэль, 71).



Предупреждения: Рабио, Мората, Маккенни — Ромеро, де Роон.