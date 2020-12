Ювентус разошелся миром с Аталантой в поединке, который прошел в рамках 12-го тура итальянской Серии А.

Команды обменялись забитыми мячами, однако сильнейшего выявить по итогам двух таймов им не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Аталанта:

По неизвестным причинам в официальное видео с лучшими моментами поединка Ювентус — Аталанта не вошел эпизод с участием нападающего туринского гранда Альваро Мораты.

Во время одной из атак испанский форвард отдал неточную передачу на Криштиану Роналду, а когда мяч отскочил уже к самому Альваро, он решил пробить пяткой по пустым воротам. Мягко говоря, удар у Мораты совсем не получился.

Смотрите видео фейла Альваро Мораты:

