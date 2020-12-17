Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Интер - Наполи, Getty Images
17 декабря 2020, 08:50
В поединке 12-го тура итальянской Серии А Интер добыл минимальную победу над Наполи.
Автором единственного гола в этом матче стал нападающий Ромелу Лукаку, который успешно реализовал пенальти на 73-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча Интер — Наполи:
Интер - Наполи 1:0
Гол: Лукаку, 73 (с пенальти)
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 67), Гальярдини, Янг (Д'Амброзио, 86) — Лукаку, Мартинес (Хакими, 77)
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 84) — Бакайоко (Политано, 74), Демме (Эльмас, 84) — Лосано, Зьелински (Руис, 74), Инсинье — Мертенс (Петанья, 16)
Предупреждения: Брозович, Шкриниар, Д'Амброзио, Ханданович — Бакайоко, Оспина, Лосано
Удаление: Инсинье, 71 (неспортивное поведение)