Италия

Ювентус занимает третью строчку в таблице Серии А по итогам 13-ти туров чемпионата.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился мнением об успехах своего клуба после победы Пармой в поединке 13-го тура Серии А (0:4).

"Не думаю, что наша игра всегда находит отражение в результатах. Например, в матче с Лацио мы заслуживали победу, но упустили ее на последних секундах.

Вот когда одержим 6, 7 или 8 побед подряд с хорошей как сегодня игрой, тогда можно будет сказать, что мы – Ювентус Андреа Пирло.

Пока нам не хватает стабильности, хотя победы порой довольно впечатляющие", – цитирует Буффона Football Italia со ссылкой на DAZN.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка 13-го тура Серии А Парма — Ювентус (0:4).