Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.
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20 декабря 2020, 06:31
В поединке 13-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде легко разобрался с Пармой, забив четыре безответных гола.
В следующем туре Парма сыграет гостевую игру против Кротоне, а туринский Ювентус на своем поле будет принимать Фиорентину.
Парма — Ювентус 0:4
Голы: Кулусевски, 23, Роналду, 26, 48, Мората, 86.
Парма: Сепе — Якопони (Буси, 61), Осорио, Алвеш, Гальоло — Зом, Эрнани, Куртич (Бругман, 85) — Куцка (Сиприен, 60), Корнелиус (Инглезе, 61), Жервиньо (Карамо, 46).
Ювентус: Буффон — Данило, де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 76), Алекс Сандро — Кулусевски, Маккенни (Портанова, 76), Бентанкур, Рэмси (Бернардески, 68) — Мората, Роналду (Кьеза, 82).
Предупреждение: Данило