Италия

Дебютная кампания в стане "нерадзурри" пока весьма неплохо складывается для марокканского фулбека.

В поединке 13-го тура итальянской Серии А Интер добыл победу над Специей с минимальным преимуществом в счете (2:1).

Автором одного из голов в этом матче стал крайний защитник Ашраф Хакими, для которого данное взятие ворот стало уже четвертым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Стоит отметить, что 22-летнему марокканцу потребовалось 13 поединков, чтобы достичь данной отметки в графе забитых мячей.

В истории Интера ни одному защитнику не удавалось записать на свой счет четыре гола за столь короткий период времени, при этом проводя свой дебютный сезон в Серии А.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Интер — Специя вы можете на Football.ua.