Италия

Представитель тренерского штаба Наполи дал оценку неудачной игре команды в матче против Лацио.

В рамках тринадцатого тура итальянкой Серии А неаполитанский Наполи совершил визит в столицу, где не сумел показать качественного футбола в игре против римского Лацио (0:2).

Лацио — Наполи 2:0 Видео голов и обзор матча

Наставника "южан" Дженнаро Гаттузо поберегли от очередной порции стресса, освободив от общения с журналистами по окончанию встречи. У главного тренера Наполи продолжается борьба с миастенией — заболевание, которое поражает мышцы и нервы человека, на правом глазу. Вместо него, пресса задавала вопросы его ассистенту — Луиджи Риччио.

"Рино борется с этой проблемой со зрением, — подтвердил информацию о заболевании наставника Наполи его помощник, — Это займет еще несколько дней, и, надеюсь, скоро все вернется в норму".

Относительно самой игры Луиджи отметил следующее: "Команда была непохожа сама на себя сегодня вечером. Мы были слишком медленными, предсказуемыми, легко читаемыми, а также много теряли мяч. Мы разочарованы тем, что уступили прямому конкуренту, но мы не должны делать из этого трагедию. Видим ошибки, поэтому будем исправлять их перед игрой в ближайшую среду".

По ходу поединка серьезное повреждение получил мексиканский нападающий "южан" Ирвинг Лосано, который даже не сумел самостоятельно добраться до скамейки запасных при уходе на замену. После игры футболиста видел выходящим за пределы Стадио Олимпико на костылях.

Риччио дал следующий комментарий по поводу состояния его подопечного: "Лосано получил сильный удар по лодыжке, ему необходимо пройти обследование, после чего клуб сообщит полную информацию о сроках восстановления".

В следующем туре неаполитанский Наполи проведет домашнюю игру против Торино.