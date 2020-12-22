Италия

Сразу четыре футболиста из американской футбольной лиги находятся на прицеле у скаутов туринского клуба.

Успехи на старте сезона со стороны американского полузащитника Вестона Маккенни, который перешел в туринский Ювентус из гельзенкирхенского Шальке на правах аренды с обязательным последующим выкупом, вынудили действующего чемпиона Италии обратить свое внимание в сторону футбольного рынка МЛС.

На прицел скаутов туринского клуба попали четверо футболистов, среди которых итальянское издание Tuttosport называет двух футболистов Далласа, правого защитника Брайана Рейнольдса и нападающего Рикардо Пепи, а также полузащитника Нью-Йорк Ред Буллз Кэйдена Кларка и правого защитника Лос-Анджелес Гэлакси Джулиана Араухо.

Примечательно, что наиболее старшим из перечисленных, Пепи и Араухо, всего 19 лет.

Портал Transfermarkt оценивает игрока "красных быков" в 3 млн евро, Джулиан Араухо котируется в пределах 2 млн евро, Рикардо Пепи оценен в 1 млн евро, а наиболее дорогим из квартета видится Рейнольдс — 6 млн евро.

Также, недавно стало известно, что туринский клуб планирует выкупить контракт Маккенни у Шальке.

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