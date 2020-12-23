Италия

Сергей Шевченко — о кандидатах на пост "вице-Ибры".

Милану требуется форвард. Об этом говорилось и ранее, когда шла речь о подписании игрока, который сможет заменять Ибрагимовича. Сейчас, когда Златан травмирован и вернётся не раньше середины января, этот вопрос стал только актуальнее.

Конечно, в составе "россонери" есть футболисты, которые могут закрыть позицию нападающего, но Анте Ребич увереннее себя чувствует на фланге, а Рафаэлю Леао, автору рекордно быстрого гола, всё-таки не хватает стабильности. Кроме того, необходимо учитывать возраст Ибры. Сколь бы крут он ни был, вскоре его придётся заменять. Но кем именно? Кандидатов на рынке нынче хватает.

Аркадиуш Милик

Поляк, мягко говоря, засиделся в Наполи. После трансфера Осимхена он был исключён из командной заявки и остался в подвешенном состоянии (не пожалел ли об этом Гаттузо, когда у него перед игрой с Лацио вылетела половина "группы атаки"?). Уже в январе необходимо срочно менять клуб, иначе Милик останется без игровой практики в канун чемпионата Европы.

Наполи просит за него 15-18 млн евро, сумма вполне приемлемая, однако на игрока нацелился не только Милан. Аркадиуша давно обхаживает Ювентус, срочно необходим центрфорвард Фиорентине, где-то рядом бродит Интер, есть интерес из-за границы. Кроме того, есть вариант, озвученный журналистами Mediaset, согласно которому Милик всё-таки остаётся в Неаполе до лета, а затем уходит свободным агентом.

Грациано Пелле

Игрок, о котором успели забыть. Грациано покинул Италию в 2012-м, а Европу – в 2016-м, перейдя в чемпионат Китая. Это не мешало ему периодически вызываться в ряды "скуадры адзурры" и демонстрировать там приличную результативность (20 матчей, 9 голов), хотя Роберто Манчини предпочитает иные варианты.

Сейчас активизировались разговоры о возвращении Пелле в Серию А, хотя Милан – не приоритет. Стратегия клуба не заточена на подписание 35-летних ветеранов. Здесь уместнее переход в другой миланский клуб, где ищут подмену для Лукаку, благо манера игры Пелле как раз подходит – это мощный форвард, типичный "prima punta".

Оливье Жиру

Чемпион мира, который не очень нужен Челси, но в свои 34 года остаётся грозным бомбардиром, о чём говорят четыре гола в ворота Севильи. Сумма трансфера более чем приемлемая, 5 млн евро, а вот на зарплату придётся раскошелиться – в Челси француз получает 5,7 млн фунтов в год. Милану сейчас не до этого, ведь необходимо договариваться с Доннаруммой и Чалханоглу, да и возраст, опять же, неподходящий. Скорее уж Оливье пополнит состав одного из других итальянских грандов.

Марио Манджукич

Игрок, чьё имя часто вспоминают в связи с Миланом, но уж в эту идею верится открвоенно слабо. Ещё пару-тройку лет назад Манджукич был очень полезен в Ювентусе, однако возраст берёт своё. По большому счёту, Марио толком не играет больше года, когда остался вне состава Юве.

Затем был короткий период в чемпионате Катара и локдаун, по окончании которого хорват так нигде и не оказался. В общем, только и плюсов, что статус свободного агента. Куда вероятнее переход Манджукича в один из менее претенциозных клубов, причём не обязательно Италии.

Лука Йович

Любопытный вариант. Йович, на которого так рассчитывали в Мадриде, категорически не вписался в Реал, запомнившись лишь глупыми выходками за пределами футбольного поля. Он практически не играет в этом сезоне (пять матчей, ни одного гола), так что королевский клуб не прочь от него избавиться. Милан в свою очередь интересовался Йовичем ещё летом. Его манера игры определённо подойдёт, ведь Лука может сыграть не только центрфорварда, но и на фланге нападения – значит, его можно использовать вместе с Ибрагимовичем, когда тот выздоровеет.

Конечно, есть риск, что безалаберный Йович не раскроется и в Серии А, но Реал не против арендного соглашения на полгода. Более того, Рамадани, агент Йовича, в ближайшие дни прибудет в Милан (правда, он также работает с центрбеком Миленковичем, которого давно ведут "россонери"). Ну и зарплата, куда же без неё. Рома уже пыталась взять Йовича, но не потянула требуемые 4,5 млн евро в год. В финансовый вопрос может упереться и Милан.

Дониэлл Мален

Переходим к молодым талантам. Один из них – 21-летний нападающий ПСВ, за которым Милан следит не менее года. У него оригинальная биография (воспитывался в Аяксе, затем два года играл в молодёжной команде лондонского Арсенала), он два сезона подряд забивал за ПСВ как минимум десять мячей, а его агент – Мино Района, с которым нынешнее руководство Милана успешно сотрудничает. К тому же, Мален, как и Йович, играет по всему фронту атаки. Вероятно, этот игрок в любом случае останется в шортлисте клуба. Вопрос лишь в его цене – голландцы запросят не менее 30 млн евро.

Одсонн Эдуар

Воспитанник ПСЖ, который нашёл себя в Селтике. В прошлом сезоне Эдуар с 22-мя голами стал лучшим бомбардиром шотландской лиги, опередив ближайших преследователей на девять мячей. Этой осенью он уже проявил себя непосредственно против Милана, забив один из мячей на Сан-Сиро в матче Лиги Европы. Эдуару 22 года, это крепкий центрфорвард, заслуживший сравнение с молодым Лукаку, но проблема, опять же, в цене: 30 млн, но уже фунтов, плюс конкуренция со стороны представителей АПЛ.

Джанлука Скамакка

Вариант, который смотрится наиболее органичным. Скамакке 21 год, и он уже несколько лет считается одним из главных талантов итальянского футбола. Его побросало по разным клубам: "молодёжка" ПСВ, голландский Зволле, Сассуоло, Асколи из Серии В. Наконец, в этом сезоне Джанлука оказался в Дженоа, где стал одним из светлых пятен, забив два мяча в чемпионате и четыре в Кубке Италии.

Самое любопытное, что Скамакку по манере игры сравнивают с Ибрагимовичем, а самого Златана он уже давно называет своим кумиром – в общем, лучшей кандидатуры на пост "вице-Ибры" не сыскать. Проблема в том, что для трансфера необходимо договариваться сразу с двумя клубами: контракт игрока принадлежит Сассуоло, но также потребуется согласие Дженоа, где форвард выступает на правах аренды. Заплатить придётся 20 млн евро. Так или иначе, Скамакка – главная цель Милана в зимнее трансферное окно.