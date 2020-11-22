Италия

Сергей Шевченко — о реальных и потенциальных трудностях "россонери".

Мы снова начинаем привыкать к тому, что Милан – лидер Серии А. Команде Стефано Пьоли удалось сохранить летний настрой, и после семи туров она идёт без поражений, оступившись лишь в двух матчах. Впервые с 2016 года (речь о матчах чемпионата) за "россонери" осталось миланское дерби, а потери остальных команд дали возможность соорудить нечто вроде отрыва в таблице. Неудачи с Лиллем и Вероной, однако, показали, что не всё у миланцев так безоблачно. Есть опасения, что запас прочности этой команды невелик. Поговорим о том, какие её особенности вызывают беспокойство.

Молодость – не порок?

Милан – буквально, самая молодая команда Серии А. Средний возраст состава – 24,9 лет, причём не забываем о 39-летнем Златане и двух резервных вратарях (Татарушану и Доннарумме-старшем), которые тянут этот показатель в сторону увеличения. В команде огромное количество молодёжи возрастом до 23 лет, её наберётся на целый состав. Это, на самом деле, не так уж плохо, ведь игроки быстрее восстанавливаются, что актуально для осеннего графика. Возможно, молодость и свойственный ей кураж лишь помогли Милану занимать текущее первое место. С другой стороны, будет ли такая команда стабильной? Хватит ли ей моральных сил прервать возможную серию неудач? Как все эти ребята проявят себя в решающих матчах? Не забываем, что летние успехи миланцев не имели турнирного значения, а теперь придётся играть под давлением.

Слишком много Златана

Ибрагимович – бесспорно ключевая фигура нынешнего Милана. Его игра заставляет позабыть о возрасте и былом скептицизме. Восемь голов в пяти матчах чемпионата, дубли Интеру и Роме, 14 ударов в матче с Вероной – легендарный швед заслужил стать лучшим игроком Серии А в октябре. Это восхищает, но одновременно настораживает. Эгоизм Златана не всегда идёт во благо, достаточно вспомнить три нереализованных им пенальти (правда, он уже обещает делиться). Кроме того, возникают сомнения, как Милан в случае чего планирует играть без главной звезды. Ибра уже выпадал из-за коронавируса, и "россонери" едва не вылетели от скромного Риу Аве. Повезло ещё, что в чемпионате на этот отрезок выпали матчи со Специей и Кротоне. Тем не менее, прямой замены нет: Ребич и Леао опаснее на фланге, а Коломбо слишком молодой и сырой.

Капитан, ты в порядке?

Несколько лет подряд Алессио Романьоли был самым надёжным игроком Милана. Один неудачный сезон сменялся другим, прочих игроков нещадно критиковали, но центрбек под №13 не снижал планку, справедливо заслужив стать капитаном "россонери". Парадокс, но сейчас, когда Милан на высоте, Романьоли играет невнятно: он слабо выглядел против Лукаку в дерби и провалил матч с Лиллем. Более того, в чемпионате команда без Алессио играла на ноль, а едва он вернулся после травмы, начала пропускать. Романьоли, конечно, продолжат доверять, его связка с Кьяером может стать одной из самых надёжных в чемпионате, но как долго капитану придётся набирать форму и чего это будет стоить Милану?

Кому не нравится Доннарумма?

Вот кого критиковали часто. Переоценённый, слишком высокая зарплата, пропускает необязательные мячи – уже стандартный набор выпадов в его адрес. Прогресс команды, впрочем, задвинул обсуждение Доннаруммы на второй план. "Россонери" стали слишком хороши, чтобы зависеть от единичных ляпов голкипера, да и сам Джанлуиджи несколько успокоился. Игра против Ромы, однако, показала, насколько он важен для команды. Доннарумма пропускал матч из-за травмы, и его дублёр Татарушану натворил дел: результативная ошибка на выходе и три пропущенных мяча. Значит, нет во вратарской линии запаса прочности, и без Доннаруммы никуда – а там как раз о новом контракте заговорили. Будем надеяться, что Мино Райола действительно окажется сговорчивее, чем в прошлый раз.

Миллионы для Хакана

На тему контрактов. Соглашение с Чалханоглу истекает летом следующего года, так что продлевать его надо здесь и сейчас. Его агент требует слишком много: семь миллионов евро в год, хотя сейчас Хакан получает лишь три миллиона. Если стороны не достигнут компромисса, Милан рискует потерять важного игрока. Качество игры турецкого плеймейкера уже снизилось. Летом он стал идеальным оруженосцем для Златана, сейчас же отдал за семь туров лишь две результативные передачи, а некоторые матчи вовсе провалил. Уместно напомнить, что Чалханоглу по ходу карьеры проводил неровные отрезки и зачастую разочаровывал, но возможных покупателей это не остановит: как минимум Атлетико и МЮ уже заинтересовались "десяткой" Милана.

Тяжесть красно-чёрной футболки

Это была очень красивая история – ровно до того момента, как Сандро Тонали дебютировал за Милан. Теперь игрок, который восхищался Пирло и Гаттузо, не знает, что с этим счастьем делать. Тонали аккуратно подводили к составу, давали игровое время в Лиге Европы, но пока он ни разу не убедил. Куда-то исчезла та уверенность, с которой Сандро направлял игру Брешии. Это не домыслы, Тонали сам обронил в интервью, что футболка Милана давит ответственностью. Пора очнуться и прийти в себя. Связка Кессье и Беннасера ныне хороша, места в основе новичку никто не гарантирует, но подменять основных центрхавов – тоже важная задача, где пригодятся таланты этого неординарного футболиста.

Экономить, да не слишком

Кроме того, Тонали – главный новичок Милана. "Россонери" скромно вели себя на трансферном рынке. Хауге – недорогая ситуативная покупка, Диас и Далот – аренды. Уместно заметить, что клуб держит в уме уже состоявшийся выкуп Ребича у Айнтрахта и продление контрактов с Чалханоглу и Доннаруммой, но бросается в глаза скромность такого подхода. С одной стороны, обилие новичков не разрушит появившуюся летом химию. С другой – у основы нет качественной замены.

Если подобрать второй состав Милана, то выглядеть он будет примерно так:

Тэтэрушану – Конти, Габбья, Дуарте, Далот – Тонали, Крунич – Кастильехо, Диас, Хауге – Леао

Как правило, это загадочные, недораскрывшиеся или просто-напросто достаточно средние игроки. Приятные исключения – Диас и Далот, да ещё Леао, с оговоркой, что это не вице-Ибра. Хватит ли такого резерва на весь сезон? Есть подозрения, что Милану для борьбы за Лигу чемпионов (не говоря уже о "скудетто") необходимо выходить на трансферный рынок уже зимой.

Сегодня, 22 ноября, Милан на выезде сразится с Наполи. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.