Италия

До конца весны трудно будет найти "окно" для скандального матча третьего тура чемпиона Италии.

Решение НОК Италии отменить техническое поражение Наполи и все-таки сыграть матч третьего тура Серии А Ювентус — Наполи поставило перед руководителями итальянского футбола непростую задачу — резюмирует информацию СМИ Football Italia.

В связи с загруженностью календаря, пока футбольные функционеры не видят ни одного свободного "окошка" до мая 2021 года.

Изначально рассматривался вариант с январем 2021 года, однако во время зимней паузы в чемпионате состоятся поединки 1/8 финала Кубка Италии, а 20 января Ювентус и Наполи разыграют Суперкубок Италии.

Единственным вариантом, при котором матч третьего тура, несостоявшийся из-за неявки неаполитанцев в Турин из-за запрета санитарных властей Неаполя, будет ситуация, при которой и Ювентус, и Наполи вылетят из еврокубков на ранних стадиях плей-офф.