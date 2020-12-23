Италия

Неаполитанский клуб обжаловал техническое поражение от Ювентуса.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло высказался о поражении от Фиорентины в поединке 14-го тура Серии А (0:3) и прокомментировал обжалованье Наполи технического поражения от туринского клуба.

"Отмена победы над Наполи? Это не должно быть оправданием для нас. Мы начали матч с неправильным отношением. И если это происходит, все заканчивается именно так, плохо.

Подобное может случиться в последней игре перед Рождеством, когда игроки начинают думать о каникулах. Мы были инертными и рассеянными, так что поражение было неизбежным.

У нас нет проблем с тем, чтобы сыграть с Наполи. Я больше расстроен за те команды, которые играли и ездили в гости, имея намного большее число заболевших. Они действовали по справедливости, играя при любых обстоятельствах. Я не скажу, правильно ли это решение или нет, но это несправедливо по отношению к командам, которые играли в куда более сложных обстоятельствах.

Удаление Куадрадо? Все выглядело очевидно, карточка была очевидной. Могли бы быть какие-то моменты в нашу пользу, но не хочу ничего комментировать на этот счет. В любом случае все могут пересмотреть видео.

Нет смысла говорить о тактике или о технической стороне вопроса, когда мы после 10 минут остались вдесятером. Мы могли бы остаться в игре – если бы был назначен пенальти в нашу пользу.

Тренер дает указания, команда выходит на поле. Может произойти, что их реализуют не на 100 процентов. Мы подарили сопернику гол и преимущество в одного игрока в первом тайме, и на второй тайм уже вышли с правильным отношением.

Теперь мы уходим на несколько дней в отпуск, чтобы перезарядить батареи. А затем сможем оценить допущенные ошибки, моменты, где мы можем прибавить. У нас есть проект, за которым нужно следить.

Мы знаем, что мы сильная команда, но если Милан и Интер выше – значит, они на данный момент лучше нас. Давайте не будем отрицать, что фавориты сейчас они», – приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее наставник Фиорентины Чезаро Пранделли прокомментировал победу над Ювентусом.