Италия

Капитан Болоньи согрешил в канун Рождества.

Нападающий Родриго Паласио заплатит 1500 евро штрафа за богохульство во время матча 14-го тура между Болоньей и Аталантой — сообщает Sport Mediaset.

Капитан Болоньи получил за свою несдержанность желтую карточку от арбитра матча, однако дисциплинарный комитет Серии А счел это недостаточным.

Дисквалификации на один матч получили удаленные Кейта (Сампдория) и Куадрадо (Ювентус), а также превысившие лимит желтых карточек Тео Эрнандес (Милан), Бираги (Фиорентина), Бекао (Удинезе) и Терци (Специя).

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