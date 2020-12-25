Джорджо Кьеллини поможет Ювентусу в новом году.
Джорджо Кьеллини, Getty Images
25 декабря 2020, 19:30
Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини практически восстановился после травмы и будет готов играть в начале января — сообщает Tuttosport.
Ожидается, что Кьеллини сможет сыграть уже в 15-м туре против Удинезе 3 января, но, возможно, Андреа Пирло решит приберечь своего ключевого защитника на поединок 16-го тура Серии А против лидера — Милана, запланированного на 6 января.
В нынешнем сезоне Кьеллини из-за травм сыграл всего 2 матча в чемпионате Италии и столько же в Лиге чемпионов.
Многие считают, что с Кьеллини в составе Ювентус не был бы унижен Фиорентиной.