Италия

Джорджо Кьеллини поможет Ювентусу в новом году.

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини практически восстановился после травмы и будет готов играть в начале января — сообщает Tuttosport.

Ожидается, что Кьеллини сможет сыграть уже в 15-м туре против Удинезе 3 января, но, возможно, Андреа Пирло решит приберечь своего ключевого защитника на поединок 16-го тура Серии А против лидера — Милана, запланированного на 6 января.

В нынешнем сезоне Кьеллини из-за травм сыграл всего 2 матча в чемпионате Италии и столько же в Лиге чемпионов.

Многие считают, что с Кьеллини в составе Ювентус не был бы унижен Фиорентиной.