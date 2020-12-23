Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 14-го тура чемпионата Италии.
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23 декабря 2020, 17:35
Большая часть матчей 14-го тура Серии А состоится в среду, 23 декабря, однако главная сенсация кже, пожалуй, состоялась.
Ювентус на своем поле был разгромлен одним из неудачников нынешнего сезона, Фиорентиной.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Ювентус — Фиорентина 0:3
Голы: Влахович, 3, Алекс Сандро, 76 (авт.), Касерес, 81
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни (Кулусевски, 73), Бентанкур, Рэмси (Данило, 20) — Мората (Бернардески, 46), Роналду.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Касерес, Валеро (Пулгар, 52), Амрабат, Кастровилли, Бираги (Венути, 82) — Рибери (Бонавентура, 82), Влахович.
Предупреждения: Данило — Бираги, Рибери, Валеро, Песселья
На 17-й минуте был удален Хуан Куадрадо (Ювентус) (грубое нарушение).