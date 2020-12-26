Италия

Центрбек считает, что ему повезло выступать в одной команде с опытными игроками.

Защитник Ювентуса и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт признался, что счастлив играть с опытными футболистами в клубе и сборной.

"Я — везунчик, ведь играю со всеми, кем восхищался в детстве, не хватает лишь одного игрока. Это Серхио Рамос. Смотрю на опыт Леонардо Бонуччи и перенимаю его. У него отлично получается начинать атаки. Джорджо Кьеллини отлично действует в отборе мяча. Этому тоже учусь".

"В сборной я играю в паре с ван Дейком. Мне важно не становиться копией, а перенимать все важные качества игроков и работать над собственной игрой. С каждым днем стараюсь становиться как можно лучше", — сказал де Лигт в интервью The Athletic.

В текущем сезоне на счету центрбека 10 матчей за "старую сеньору" во всех турнирах.

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