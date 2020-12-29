Немца не будет в стане чемпиона Италии.
Месут Озил, getty images
29 декабря 2020, 17:59
Руководство Ювентуса не станет рассматривать вариант с предложением контракта полузащитнику Арсенала Месута Озила, сообщает Goal.
По данным источника, представители немецкого футболиста связались с туринским клубом, чтобы предложить услуги игрока.
Отмечается, что Ювентус, которому Озила предлагали и ранее, не хочет приглашать Озила в команду из-за его зарплаты и игровой формы.
Также сообщалось, что часть футболистов требуют вернуть полузащитника в состав клуба, чтобы укрепить команду.