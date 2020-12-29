Италия

Немца не будет в стане чемпиона Италии.

Руководство Ювентуса не станет рассматривать вариант с предложением контракта полузащитнику Арсенала Месута Озила, сообщает Goal.

По данным источника, представители немецкого футболиста связались с туринским клубом, чтобы предложить услуги игрока.

Отмечается, что Ювентус, которому Озила предлагали и ранее, не хочет приглашать Озила в команду из-за его зарплаты и игровой формы.

Также сообщалось, что часть футболистов требуют вернуть полузащитника в состав клуба, чтобы укрепить команду.