Италия

Клуб проиграл суд бывшему спортивному директору.

Итальянский Милан проиграл суд бывшему спортивному директору клуба Звонимиру Бобану.

По информации Football Italia, боссы миланцев теперь обязаны выплатить специалисту 5,3 миллиона евро компенсации.

Дело в том, что Бобана уволили весной 2020 года после того, как он раскритиковал генерального директора Ивана Газидиса за тайные переговоры с немецким коучем Ральфом Рангником.

Милан не согласен с решением суда и подал апелляцию, которую рассмотрят в ближайшее время.

Звонимир Бобан — легенда Милана конца XX-го века. За клуб он провел чуть менее 200 матчей, в которых забил 20 голов.

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