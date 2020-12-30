Клуб проиграл суд бывшему спортивному директору.
Звонимир Бобан, Getty Images
30 декабря 2020, 15:24
Итальянский Милан проиграл суд бывшему спортивному директору клуба Звонимиру Бобану.
По информации Football Italia, боссы миланцев теперь обязаны выплатить специалисту 5,3 миллиона евро компенсации.
Дело в том, что Бобана уволили весной 2020 года после того, как он раскритиковал генерального директора Ивана Газидиса за тайные переговоры с немецким коучем Ральфом Рангником.
Милан не согласен с решением суда и подал апелляцию, которую рассмотрят в ближайшее время.
Звонимир Бобан — легенда Милана конца XX-го века. За клуб он провел чуть менее 200 матчей, в которых забил 20 голов.
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