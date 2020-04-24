Италия

Хорватский полузащитник был близок к заключению сделки с "дьяволами".

Бывший спортивный директор Милана Звономир Бобан был близок к договоренности с Лукой Модричем, сообщает Marca.

Источник уверяет, что хорватский полузащитник оказался бы в команде в ближайшее межсезонье, если бы Бобан не был уволен.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 30 поединков в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Напомним, что Модрича по-прежнему есть шансы оказаться в Серии А — хорватом интересуется Интер.

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