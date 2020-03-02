На руководящих должностях Милана происходят изменения.
Пауло Мальдини (слева), Звономир Бобан (по центру), фото getty images
02 марта 2020, 20:48
Иван Газидис принял решение распрощаться со Звономиром Бобаном, сообщает Sky Sport Italia.
Согласно информации источника, будущее Пауло Мальдини пока что обсуждается, но и он близок к уходу из клуба.
Напомним, что Бобан после унизительного поражения от Аталанты в 17 туре Серии А сетовал на то, что клуб не может провести необходимые трансферы, чем вызвал недовольство владельцев Милана.
В последнее же время на повестке дня стояло обсуждение кандидатуры нового тренера, который примет клуб в конце сезона или по ходу текущего.
Бобан и Мальдини выступали за кандидатуру Массимилиано Аллегри, а Иван Газидис настаивал на Ральфе Рангнике, который затребовал полномочия лично проводить комплектацию команды.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.