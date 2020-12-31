Италия

Бельгийский клуб готов сделать более щедрое предложение американскому Далласу.

Несмотря на появившуюся ранее информацию об успешном ходе переговоров между туринским Ювентусом и американским Далласом относительно трансфера защитника Брайна Рейнольдса в зимнее окно переходов, сделка может не состояться по причине появления предложения от третьей стороны.

Бельгийский Брюгге, как сообщает журналист Николо Скира, намерен сделать более щедрое предложение о компенсации за трансфер американского футболиста, что вынудило Даллас приостановить процесс переговоров в "зебрами".

#Juventus ha il sì di Bryan #Reynolds tramite il suo entourage. #FCDallas sta invece provando a giocare al rialzo con la sponda dell’agenzia BASE Soccer (aveva avuto mandato anche da #ASRoma) che mette sul piatto un’offerta più ricca da parte del #Brugge. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2020

Напомним, что туринцы предлагали компенсацию в размере 10 млн евро, в то время как величина нового предложения от Брюгге остается не названной. Портал Transfermarkt считает, что Рейнольд в данный момент сезона стоит 6 млн евро.

Существенным преимуществом бельгийского клуба станет возможность футболиста приступить к работе с Брюгге уже в ближайшее время, в то время как Ювентус уже исчерпал лимит на игроков не из Европейского союза, поэтому будет вынужден отдать Рейнольдса в аренду до конца сезона.

В новом сезоне футболист Далласа провел 19 поединков (1477 минут), отличившись 4 голевыми передачами.