Бельгийский клуб готов сделать более щедрое предложение американскому Далласу.
Брайан Рейнольд, fcdallas.com
31 декабря 2020, 09:35
Несмотря на появившуюся ранее информацию об успешном ходе переговоров между туринским Ювентусом и американским Далласом относительно трансфера защитника Брайна Рейнольдса в зимнее окно переходов, сделка может не состояться по причине появления предложения от третьей стороны.
Бельгийский Брюгге, как сообщает журналист Николо Скира, намерен сделать более щедрое предложение о компенсации за трансфер американского футболиста, что вынудило Даллас приостановить процесс переговоров в "зебрами".
Напомним, что туринцы предлагали компенсацию в размере 10 млн евро, в то время как величина нового предложения от Брюгге остается не названной. Портал Transfermarkt считает, что Рейнольд в данный момент сезона стоит 6 млн евро.
Существенным преимуществом бельгийского клуба станет возможность футболиста приступить к работе с Брюгге уже в ближайшее время, в то время как Ювентус уже исчерпал лимит на игроков не из Европейского союза, поэтому будет вынужден отдать Рейнольдса в аренду до конца сезона.
В новом сезоне футболист Далласа провел 19 поединков (1477 минут), отличившись 4 голевыми передачами.