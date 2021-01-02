Италия

Итальянец обогнал в голосовании достаточно именитых конкурентов.

Голкипер туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон был признан экспертным комитетом итальянского издания La Gazzetta Dello Sport лучшим голкиперов в истории футбола на момент окончания 2020 года.

В ходе голосования опытный страж ворот противостоял 17 конкурентам, вреди которых можно выделить Мануэля Нойера, Петера Шмайхеля, Роджерио Сени и Дино Дзоффа.

Издание также отметила тот факт, что Буффон продолжает свои выступления на наивысшем уровне, несмотря на имеющийся 27-летний стаж в рамке ворот.

В текущем сезоне Джанлуиджи отыграл 5 полных матчей за туринский Ювентус, пропустив при этом два гола.

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