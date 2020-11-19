В этот день легендарный итальянский голкипер провел свой первый матч в карьере.
Джанлуиджи Буффон в матче Парма - Ювентус, 1995 год
19 ноября 2020, 14:02
Сегодня исполняется 25 лет с момента начала профессиональной карьеры 42-летнего вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона.
В этот день, 19 ноября 1995 года, голкипер провел свою первую игру в составе Пармы. На момент дебюта в профессиональном футболе Буффону было всего 17 лет.
С тех пор за свою длинную и все еще продолжающуюся карьеру вратарь провел 918 матчей на клубном уровне, 673 из которых сыграл за Ювентус, 220 – за Парму и 25 – за ПСЖ, а также провел 176 поединков за национальную сборную Италии.
После возвращения в Ювентус из ПСЖ 42-летний Буффон перестал быть основным голкипером команды. В текущем сезоне итальянский вратарь провел в составе "старой сеньоры" 2 игры.
Ранее сообщалось, что рекорд Буффона по количеству игр за национальную сборную удалось побить Серхио Рамосу.