Легендарный голкипер провел 648-й в чемпионате Италии.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
04 июля 2020, 20:59
В рамках 30-го тура чемпионата Италии Ювентус принимал Торино (4:1).
В стартовом составе хозяев вышел Джанлуиджи Буффон. Таким образом, 42-летний голкипер провел свой 648-й матч в Серии А. Он побил рекорд Паоло Мальдини, который занимал первую строчку по этому показателю!
Напомним, что в Италии Буффон выступал за Парму и Ювентус.
В текущем сезоне Буффон отыграл восемь матчей в Серии А: на его счету один "сухой" поединок.