В рамках 30-го тура чемпионата Италии Ювентус принимал Торино (4:1).

В стартовом составе хозяев вышел Джанлуиджи Буффон. Таким образом, 42-летний голкипер провел свой 648-й матч в Серии А. Он побил рекорд Паоло Мальдини, который занимал первую строчку по этому показателю!

648 — Gianluigi #Buffon will play today his 648th Serie A game, overtaking Paolo Maldini and becoming the player with the most top italian league official appearances (648). Perpetual. #JuveToro pic.twitter.com/c9Jd1qDjzI