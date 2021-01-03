Италия

Бельгийский нападающий получил повреждение.

Ромелу Лукаку получил повреждение в поединке пятнадцатого тура чемпионата Италии против Кротоне и покинул поле на 75-й минуте.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, бельгийский нападающий травмировал бедро и пропустит матчи против Сампдории и Ромы.

Участие Ромелу Лукаку в поединках против Фиорентины и Ювентуса находится под вопросом и будет решаться после медицинского обследования.

В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей в чемпионате Италии и отметился 12 забитыми голами.

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