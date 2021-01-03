Бельгийский нападающий получил повреждение.
Ромелу Лукаку, getty images
03 января 2021, 18:29
Ромелу Лукаку получил повреждение в поединке пятнадцатого тура чемпионата Италии против Кротоне и покинул поле на 75-й минуте.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, бельгийский нападающий травмировал бедро и пропустит матчи против Сампдории и Ромы.
Участие Ромелу Лукаку в поединках против Фиорентины и Ювентуса находится под вопросом и будет решаться после медицинского обследования.
В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей в чемпионате Италии и отметился 12 забитыми голами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.