Италия

Нападающий Интера Ромелу Лукаку отметил юбилей в 15-м туре чемпионата Италии.

Гол Ромелу Лукаку в ворота Кротоне в матче 15-го тура стал 50-м, для бельгийца в составе Интера во всех турнирах — сообщает OPTA.

Для того, чтобы достичь этого рубежа, таранному форварду понадобилось 70 матчей.

Интересно, что помимо 50-ти голов, Лукаку сделал еще и 9 результативных передач, так что в 70-ти матчах на его счету 59 результативных действий.

С 12-ю голами Лукаку делит первое место в списке бомбардиров Серии А с Криштиану Роналду, однако Ювентус португальца еще сыграет в 15-м туре против Удинезе.

Текстовая онлайн-трансляция матча Ювентус — Удинезе на Football.ua начнется в 21:45.