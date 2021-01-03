Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Аталанта — Сассуоло, getty images
03 января 2021, 19:45
Аталанта принимала на своем поле Сассуоло в рамках 15-го тура итальянской Серии А, где добыла уверенную победу.
Команда Джан Пьеро Гасперини отправила в ворота соперника пять безответных мячей и лишь после позволила забить Кирикешу.
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Аталанта — Сассуоло 5:1
Голы: Сапата, 11, 49, Пессина, 45, Госенс, 57, Муриэль, 67 — Кирикеш, 75
Аталанта: Голлини, Хатебур, Гимшити (Депаоли, 77), Паломино, Госенс (Руджери, 77), Иличич (Муриэль, 63), де Рон, Пессина (Малиновский, 63), Фройлер, Ромеро, Сапата (Миранчук, 84).
Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари, Траоре (Гараслин, 84), Локателли, Берарди (Распадори, 84), Лопес (Обианг, 56), Бога (Бурабия, 68), Капуто (Дефрель, 56).
Предупреждения: Хатебур, Ромеро, де Рон — Кирикеш.