Бывший защитник Генка Йоахим Мехле присоединился к Аталанте.
Йоаким Мехле, Getty Images
30 декабря 2020, 16:10
Правый защитник Йоахим Мехле стал игроком Аталанты и уже присоединился к команде Джан Птеро Гасперини — сообщил официальный сайт "богини".
Аталанта и Генк уладили все детали перехода, а игрок уже успешно прошел медицинское обследование.
Официально трансфер будет зарегистрирован 4 января, поэтому в матче 15-го тура Серии А Аталанта — Сассуоло, запланированном на 3 января, он точно не сыграет.
23-летний Мехле провел 6 матчей за национальную сборную Дании (1 гол), а на клубном уровне выступал за Ольборг (24 матча в чемпионате, 1 гол) и Генк (105, 4).
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни контракт с Аталантой подпишет Виктор Коваленко.