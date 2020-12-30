Италия

Бывший защитник Генка Йоахим Мехле присоединился к Аталанте.

Правый защитник Йоахим Мехле стал игроком Аталанты и уже присоединился к команде Джан Птеро Гасперини — сообщил официальный сайт "богини".

Аталанта и Генк уладили все детали перехода, а игрок уже успешно прошел медицинское обследование.

Официально трансфер будет зарегистрирован 4 января, поэтому в матче 15-го тура Серии А Аталанта — Сассуоло, запланированном на 3 января, он точно не сыграет.

23-летний Мехле провел 6 матчей за национальную сборную Дании (1 гол), а на клубном уровне выступал за Ольборг (24 матча в чемпионате, 1 гол) и Генк (105, 4).

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни контракт с Аталантой подпишет Виктор Коваленко.