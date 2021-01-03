Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Беневенто - Милан, getty images
03 января 2021, 23:05
Милан в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии отправился в гости к Беневенто и добился победы с комфортным счетом.
Подопечные Стефано Пьоли забили по голу в каждом из таймов и вернули себе первую позицию турнирной таблицы.
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Беневенто — Милан 0:2
Голы: Кессье, 15, с пенальти, Леау, 49.
Беневенто: Монтипо — Летиция (Импрота, 39), Туя (Фулон, 62), Глик, Барба — Хетемай (Мончини, 46), Скьятарелла, Ионицэ — Инсинье (Сау, 82), Капрари (Ди Серио, 81) — Лападула.
Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия (Конти, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Далот — Тонали, Кессье — Диас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71) — Леау.
Предупреждения: Скьяттарелла — Чалханоглу, Далот, Леау.
Удаление: Тонали, 33.
На 61-й минуте Капрари не реализовал пенальти (мимо).