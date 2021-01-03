Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Милан в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии отправился в гости к Беневенто и добился победы с комфортным счетом.

Подопечные Стефано Пьоли забили по голу в каждом из таймов и вернули себе первую позицию турнирной таблицы.

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Беневенто — Милан 0:2

Голы: Кессье, 15, с пенальти, Леау, 49.

Беневенто: Монтипо — Летиция (Импрота, 39), Туя (Фулон, 62), Глик, Барба — Хетемай (Мончини, 46), Скьятарелла, Ионицэ — Инсинье (Сау, 82), Капрари (Ди Серио, 81) — Лападула.

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия (Конти, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Далот — Тонали, Кессье — Диас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71) — Леау.

Предупреждения: Скьяттарелла — Чалханоглу, Далот, Леау.

Удаление: Тонали, 33.

На 61-й минуте Капрари не реализовал пенальти (мимо).