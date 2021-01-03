Италия

В 15-м туре чемпионата Италии Милан одержал непростую победу.

Поединок против Беневенто в 15-м туре Серии А выдался для Милана довольно сложным, но свой шанс вернуть себе лидерство в турнирной таблице, потерянное после победы Интера над Кротоне, команда Стефано Пьоли не упустила.

Поведя в счете на 15-й минуте после того, как Кессье реализовал заработанный Ребичем пенальти, на 33-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как Тонали умышленно ударил ногой в колено соперника.

Беневенто очень старался реализовать численное преимущество, но иногда подопечным Филиппо Индзаги не хватало удачи, а чаще — мастерства.

Едва начался второй тайм, Леау воспользовался нерассчетлывым выходом из ворот Монтипо, и дальним обводящим ударом с острого угла послал мяч в сетку.

Шанс возродить интригу был у Капрари, однако нападающий "ведьм" с "точки" послал мяч мимо цели.

Стоит отметить, что Джиджио Доннарумма неоднократно спасал Милан от неминуемых голов, но и "россонери" могли довести дело до разгрома (достаточно вспомнить два попадания в штангу).

Беневенто — Милан 0:2

Голы: Кессье, 15, с пенальти, Леау, 49.

Беневенто: Монтипо — Летиция (Импрота, 39), Туя (Фулон, 62), Глик, Барба — Хетемай (Мончини, 46), Скьятарелла, Ионицэ — Инсинье (Сау, 82), Капрари (Ди Серио, 81) — Лападула.

Милан: Дж.Доннарумма — Калабрия (Конти, 81), Кьер (Калулу, 81), Романьоли, Далот — Тонали, Кессье — Диас (Крунич, 36), Чалханоглу, Ребич (Кастильехо, 71) — Леау.

Предупреждения: Скьяттарелла — Чалханоглу, Далот, Леау.

Удаление: Тонали, 33.

На 61-й минуте Капрари не реализовал пенальти (мимо).