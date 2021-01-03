Италия

Ранее Милану не удавалось набирать 37 очков после 15-ти туров.

Матч 15-го тура чемпионата Италии против Беневенто не просто позволил Милану вернуться на первое место в турнирной таблице, но и переписать собственную книгу рекордов — сообщает ОРТА.

Никогда ранее Милану не удавалось набрать 37 очков после 15-ти туров Серии А.

Сейчас на счету "дьяволов" 11 побед, 4 ничьи и ни одного поражения. "Россонери" опережают своих земляков из Интера на 1 очко.

В следующем туре Милану предстоит встретиться с действующим чемпионом Италии — Ювентусом.

Матч Милан — Ювентус запланирован на среду, 6 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что поединок против Беневенто стал 150-м за Милан для Хакана Чалханоглу.