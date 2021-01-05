Италия

Хавбек "нерадзурри" поделился мнением о наставнике миланского клуба.

Полузащитник Интера Раджа Наингголан, выступающий на правах аренды за Кальяри, высказался о главном тренере "нерадзурри" Антонио Конте.

"Он выпустил меня на 8 минут и сказал, что я несу ответственность за неудачу.

Конте – хороший тренер, но я был травмирован. Сразу после этого он дал мне 8 минут и возложил вину на меня. Что я мог сделать за 8 минут? Я не знаю. Вот так все и было.

Я полностью здоров. Я не пропустил ни одной тренировки и ни на минуту не опоздал", – цитирует Наингголана TMW.

Ранее бельгийский полузащитник прокомментировал свой переход в Кальяри в качестве арендованного футболиста.