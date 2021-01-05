Италия

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против Милана.

Андреа Пирло готовит Ювентус к сложному матчу и не видит ничего страшного в том, что намерен сделать в нем ставку на такого великого чемпиона, как Криштиану Роналду.

"Милан — Ювентус это всегда круто и увлекательно, это очень важный матч, но никак не решающий, – цитирует тренера официальный сайт Ювентуса. – Однако все мы, тренеры и игроки, стремимся всегда показать все лучшее, на что способны, поэтому будем стараться победить".

"В свое время я много играл за Милан, однако с тех пор и клуб, и команда, естественно, сильно изменились. Сейчас я там вообще никого не знаю, кроме Паоло Мальдини, поэтому каких-то ностальгических чувств не испытываю, хотя впервые противостоять Милану в качестве тренера довольно волнительно".

"Для нас плюсом является то, что вернулся после дисквалификации Рабио, наверняка сыграет Дибала и восстановился Артур. Ну и, конечно, хорошо, что в отличной форме находится Криштиану Роналду. Кто-то считает, что мы слишком сильно полагаемся на Роналду, но, по-моему, это естественно, что мы во многом рассчитываем на такого великого чемпиона. Ведь именно для этого он в команде".

"Точно так же можно сказать и о Златане Ибрагимовиче в Милане. Это ключевой игрок, настоящий мастер и лидер. Для нас плюс, что он не сыграет в среду".

"Считаю, мы неплохо подготовились к матчу, изучили соперника, его сильные и слабые стороны. Милан очень быстро, в два-три паса, переходит от обороны к нападению, поэтому мы должны особое внимание уделить тому, чтобы не дать сопернику возможностей проводить контратаки".

"Думаю, что Милан, несмотря на свою отличную форму, не является непобедимой командой, хотя и не проигрывал еще в этом сезоне".

Накануне матча Милан — Ювентус, который состоится в среду, 6 января и начнется в 21:45 по киевскому времени, Football.ua вспомнил некоторые яркие противостояния двух итальянских грандов.

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