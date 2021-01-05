Италия

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился ожиданиями от матча против Ювентуса.

Стефано Пьоли считает матч 16-го тура чемпионата Италии против Ювентуса очень важным, однако уверен, что он не станет для обеих команд решающим.

"Я вижу, что Ювентус постепенно обретает свою форму, – цитирует тренера официальный сайт Милана. – Возможно, он что-то потерял, но по0прежнему остается очень сильной командой".

"Наш соперник хорошо организован и тактически подготовлен. Он не дает оппоненту много возможностей, поэтому для того, чтобы добиться успеха, надо придумывать какие-то неожиданные ходы".

"Вне зависимости от того, в какой форме и в каком состоянии находятся команды, Милан — Ювентус — это всегда Милан — Ювентус. И, естественно, сейчас мы думаем только о завтрашнем матче и стремимся к победе в нем. Это очень важный матч, но не думаю, что он станет решающим для нас или Ювентуса".

"Мы сейчас находимся на марафонской дистанции, а не в ситуации, когда надо вложить всю силу в один решающий удар. Этот матч, скорее, возможность оценить то, насколько мы выросли, чего мы на самом деле стоим на фоне сильного соперника".

"Мы набрали на 17 очков больше, чем на том же этапе год назад. Значит, мы на правильном пути. Но после 15-ти туров говорить о том, что турнир вступает в решающую фазу можно только с той точки зрения, что каждый матч надо рассматривать, как решающий, и в каждом стремиться к победе, если хочешь достичь результата".

"Нас совершенно не волнует, что Интер сыграет с Сампдорией раньше и может опередить нас в турнирной таблице. Такое уже было в прошлом туре. Мы думаем только о своих победах, и если добьемся нужного результата — значит, выполним свою задачу".

Ранее Пьоли сказал, что хочет вернуть Милан в Лигу чемпионов.

Накануне матча Милан — Ювентус, который состоится в среду, 6 января и начнется в 21:45 по киевскому времени, Football.ua вспомнил некоторые яркие противостояния двух итальянских грандов.

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