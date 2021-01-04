Италия

Football.ua предлагает вам кто покажет поединок чемпионата Италии.

В центральном матче 16-го тура чемпионата Италии сойдутся лидер нынешнего первенства Милан и идущий пятым и отстающий от "дьяволов" на 10 очков (при игре в запасе) Ювентус.

Поединок состоится в среду, 6 января, в Милане на Сан-Сиро. Начало в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал Футбол 1.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.