Италия

Football.ua представляет историю противостояния Милана и Ювентуса.

Хотя гордое название Derby d'Italia носит противостояние Ювентуса с другим представителем Милана — Интером, не стоит забывать, что поединки "старой синьоры" собственно с Миланом — это встречи двух самых титулованных команд.

А в нынешней ситуации интерес к матчу на Сан-Сиро подогревает еще и тот факт, что лидер первенства Серии А примет действующего чемпиона Италии.

Впервые Ювентус и Милан встретились между собой почти 120 лет назад — 28 апреля 1901 года, и победу отпраздновали "россонери" (2:3). С тех пор между командами было проведено 291 матч (233 — официальные) — и это самое "многоиграющее" дерби в Италии.

В различных вариантах итальянского чемпионата (Прима Категория, Прима Дивизионе, Дивизионе Национале и Серия А) Милан и Ювентус сыграли 202 матча (60 побед "россонери", 79 – "бьянконери", 63 ничьи).

Не счесть важных, невероятных, судьбоносных и просто феерических противостояний в этой паре, и крайне сложно выделить "самые-самые".

Самая крупная победа Милана

14 января 1912 года, Милан, Кампо ди Порта Монфорте.

Милан — Ювентус 8:1

Голы: Чевенини, 12, 75, Ван Хеге, 20, 59, 65, 74, Рицци, 28, 85 — Безоцци, 44.

Милан: Барбьери, Сала, Де Векки, Бовати, Рицци, Коломбо, Каррер, Скьянтарелли, Чевенини, Ван Хеге, Бавастро.

Ювентус: Пеннано, Гесс, Аймоне Марсан, Неви, Маццонис, Турин, Безоцци, Рейнерт, Дзуффи, Вебер.

Примечание. В составе Ювентуса было 10 игроков.

В чемпионате Прима Категория сезона-1911/12 Ювентус потерпел свое самое сокрушительное поражение от Милана, да и сам чемпионат «зебрам» не удался — они финишировали лишь на восьмом месте.

Такая феерическая победа не помогла и Милану (ставшему самой результативной командой турнира), отставшему на 1 очко от чемпиона — Про Верчелли.

Самая крупная победа Ювентуса

10 июля 1927 года, Турин, Кампо ди Корсо Марсилья.

Ювентус — Милан 8:2

Голы: Хирцер, 14, 24, 61, Мунерати, 50, Пасторе, 51, 70, 75, Вояк, 87 — Савелли, 31, Остроманн, 86.

Ювентус: Комби, Розетта, Аллеманди, Берале, Менегетти, Бигатто, Мунерати, Вояк, Пасторе, Хирцер, Торриани.

Милан: Россони, Больцони, Скьенони, Марки, Поми, Де Франческини, Чевенини, Сакки, Остроманн, Савелли, Пасквалетто.

Также не принесла чемпионский титул победителю крупнейший успех Ювентуса. Выиграв предварительный раунд в своей группе, Юве в финальном турнире Дивизионе Национале финишировал лишь третьим, отстав на 3 очка от чемпиона — Торино. Милан оказался последним.

В самом поединке между соперниками ничто не предвещало разгрома — первый тайм завершился вполне пристойными 2:1 в пользу Ювентуса. Однако после двух быстрых голов в начале второго тайма "дьяволы" поплыли...

Самая драгоценная встреча — финал Лиги чемпионов

28 мая 2003 года, Манчестер, Олд Траффорд.

Ювентус — Милан 0:0 (пен. — 2:3)

Пенальти забили: Биринделли, Дель Пьеро — Сержиньо, Неста, Шевченко.

Пенальти не забили: Трезеге, Салайета, Монтеро — Зеедорф, Каладзе.

Ювентус: Буффон — Тюрам, Феррара, Тудор (Биринделли, 42), Монтеро — Каморанези (Конте, 46), Таккинарди, Давидс (Салайета, 65), Дзамбротта — Дель Пьеро, Трезеге.

Милан: Дида — Костакурта (Роке Жуниор, 66), Неста, Мальдини, Каладзе — Гаттузо, Пирло (Сержиньо, 71), Зеедорф — Руй Кошта (Амброзини, 87) — Шевченко, Ф.Индзаги.

Предупреждения: Таккиналди, Дель Пьеро — Костакурта.

Финал Лиги чемпионов 2003 года вряд ли войдет в список ярчайших матчей в истории, однако Марчелло Липпи и Карло Анчелотти дали "мастер-класс" коллегам по тому, как надо выстраивать игру в обороне.

Сейчас (да и тогда) многие поклонники Ювентуса фантазируют на тему, как сложилось бы противостояние, не получи в полуфинале против Реала ненужную желтую карточку и дисквалификацию на финал Павел Недвед...

Однако сам матч проходил с небольшим преимуществом Милана, который оказался еще и более удачливым в серии пенальти.

Особо приятно, что решающий удар с «точки» нанес Андрей Шевченко и не только принес Милану трофей Лиги чемпионов, но и сделал значительный шаг к собственному Золотому мячу.

Обзор матча:

Последняя встреча

7 июля 2020 года, Милан, Сан-Сиро.

Милан — Ювентус 4:2

Голы: Ибрагимович, 62, с пенальти, Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 80 — Рабио, 47, Криштиану Роналду, 53.

Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 82), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Леау, 60), Пакета (Чалханоглу, 46), Ребич (Крунич, 82) — Ибрагимович.



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Данило — Бентанкур (Мураторе, 90+4), Пьянич (Рэмси, 70), Рабио (Матюиди, 69) — Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.



Предупреждения: Пакета, Беннасер, Ребич, Конти — Бонуччи.

Самая свежая встреча между нынешними соперниками произошла в 31-м туре минувшего чемпионата. До этого Милан и Ювентус дважды сыграли в Кубке Италии (после двух ничьих в финал за счет мяча, забитого на чужом поле, прошел Юве).

Первый тайм был похож на продолжение кубкового противостояния — ничья 0:0, однако после перерыва началось настоящее безумие.

Хотя показалось, что голы Адриен Рабио и Криштиану Роналду убили интригу, не стоило недооценивать фактор Златана Ибрагимовича. На 62-й минуте швед реализовал пенальти, спустя четыре минуты ассистировал Франку Кессье, а после того, как еще через минуту Рафаэль Леау вывел хозяев вперед, запаниковал уже Ювентус.

"Контрольный выстрел" от Анте Ребича позволил Милану оформить первую победу над Ювентусом после 11-ти неудач во всех турнирах.

Обзор матча:

Лучшие моменты самых ярких матчей между Миланом и Ювентусом:

Матч 16-го тура Серии А Милан — Ювентус состоится в среду, 6 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.