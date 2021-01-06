Италия

Главный тренер "нерадзурри" дал комментарий после матча с Сампдорией.

В поединке 16-го тура чемпионата Италии Интер на выезде проиграл Сампдории со счетом 1:2, не сумев опередить Милан и возглавить турнирную таблицу.

Антонио Конте считает, что это был странный поединок и его команде просто не повезло, чтобы добиться лучшего результата.

"Это была довольно странная игра. Мы перешли от незабитого пенальти к двум быстрым пропущенным голам. Понятно, что это вызвало трудности, но команда играла хорошо и создавала множество возможностей для гола. Это был странный матч.

Было тяжело отыграться после счет 0:2, хотя мы боролись до конца. Обидно, потому что я думаю, что мы заслужили большего от этого матча. Нам нужно проанализировать, что пошло правильно, а что пошло не так, но это была странная игра. Игроки выложились по полной, но сегодня госпожа Удача совершенно о нас забыла", — передает слова Конте Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Сампдория — Интер.