Италия

Главный тренер Интера публично призвал чилийца больше трудиться.

Антонио Конте остался доволен действиями своей команды в игре против Кротоне, но отметил, что Видалю нужно работать усерднее.

"Сегодня был хороший отклик, и я почувствовал, что мы пошли правильным путем, проявив агрессию. Мы сделали все возможное, чтобы изменить ситуацию, глупая ошибка при пенальти могла вызвать беспокойство, но вместо этого ребята очень хорошо постарались, чтобы оставаться сосредоточенными, продолжать создавать голевые моменты и добыли еще одну победу.

Видаль? Он может многое улучшить. Ему обязательно нужно работать, опускать голову и много работать, ведь гарантированного места в этой команде нет ни у кого. Он должен доказать, что достоин играть и добиться большего, чем он делает сейчас.

Когда я говорю, что ему нужно стать намного лучше, я имею в виду, что у него слишком много взлетов и падений, которые мы, Интер, не можем себе позволить. Он знает это, он знает, что ему нужно тренироваться усерднее", — передает слова Конте Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Кротоне.