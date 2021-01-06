Италия

Итальянский хавбек — самый молодой итальянский игрок, который отдал десять ассистов в чемпионате Италии.

Сассуоло одержал победу над Дженоа в рамках 16-го тура итальянской Серии А с минимальным преимуществом в счете (2:1).

В этом поединке полузащитнику "черно-зеленых" Мануэлю Локателли удалось записать на свой счет уникальное достижение после того, как он ассистировал Жереми Бога в моменте с первым голом своей команды.

Для Локателли эта результативная передача стала десятой в карьере в матчах чемпионата Италии. Хавбек Сассуоло стал первым итальянским футболистом, родившимся после 1 января 1998 года, которому удалось достичь данной отметки.

Таким образом, Мануэль Локателли на данный момент является самым молодым итальянцем, который отдал десять ассистов в рамках Серии А.

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