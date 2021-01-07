Италия

Чудесного спасения так и не случилось.

Руководство одного из аутсайдеров итальянской Серии А было готово к радикальным изменениям в коллективе в случае, если бы Парме не удалось прервать шести матчевую серию без побед в национальном первенстве. Для этого "крестоносцам" необходимо было в гостевом поединке обыграть бергамаскую Аталанту, что так и не произошло (0:3).

Уже на следующий день после поединка 16-го тура, наставник Пармы Фабио Ливерани был досрочно освобожден от занимаемого им поста главного тренера команды, сообщение о чем появилось на официальном сайте клуба.

Парма поблагодарила 44-летнего наставника и его команду за проделанную работу, хотя они и успели провести всего 18 матчей во главе "желто-синих", приняв команду в конце августа 2020 года.

Следующим матчем для Пармы станет домашнее противостояние против римского Лацио.