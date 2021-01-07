Италия

Защитник Интера Данило Д'Амброзио не держит зла на игрока Сампдории Мехди Лериса.

Травма, которую получил Данило Д'Амброзио в матче 16-го тура чемпионата Италии против Сампдории оказалась более серьезной, чем ожидалось — сообщает Goal.

У защитника Интера повреждена медиальная боковая связка левого колена, и в лучшем случае он останется вне игры до конца января.

Игрок Сампдории Мехди Лерис, в столкновении с которым травмировался итальянец, принес свои извинения в прямом эфире на ТВ и в социальных сетях. И Данило принял извинения, ответив ему в Инстаграм: "К сожалению, такое случается. Спасибо за сообщение, я скоро вернусь".

Интер неожиданно проиграл Сампдории и упустил шанс выйти на первое место.