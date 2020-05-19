Италия

Игрок согласовал условия нового соглашения с миланским клубом.

Защитник Данило Д'Амброзио может в ближайшее время подписать новый контракт с Интером, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Итальянский фулбек согласовал условия нового соглашения с миланским клубом до 2022 года. Ожидается, что стороны оформят сделку в ближайшие недели.

Действующий контракт Д'Амброзио с Интером истекает в 2021 году.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Интер договорился о продлении контракта с Эшли Янгом.