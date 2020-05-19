Игрок согласовал условия нового соглашения с миланским клубом.
Данило Д'Амброзио, Getty Images
19 мая 2020, 12:15
Защитник Данило Д'Амброзио может в ближайшее время подписать новый контракт с Интером, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
Итальянский фулбек согласовал условия нового соглашения с миланским клубом до 2022 года. Ожидается, что стороны оформят сделку в ближайшие недели.
Действующий контракт Д'Амброзио с Интером истекает в 2021 году.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Интер договорился о продлении контракта с Эшли Янгом.