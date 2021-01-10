Италия

Наставник Милана прокомментировал победу его команды в домашнем поединке против Торино.

В рамках семнадцатого тура итальянской Серии А Милан принимал на своем поле Торино, по итогу в полной мере отыгравшись на "быках" за поражение в ответственном поединке посреди недели их соседям по городу (2:0).

Милан — Торино 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли в своем послематчевом комментарии заверил, что успех его команды его "нисколько не удивил".

"Я знаю своих ребят превосходно и ожидал, что они именно так отреагируют на поражение от Ювентуса. Первая тайм был превосходным, особенно — с точки зрения качества игры в пас. Во второй половине мы попали под небольшое давление со стороны соперников. Тоже, вполне ожидаемо, ведь Торино набрал до этого серьезный ход", — сказал итальянский специалист.

По ходу второго тайма Пьоли был вынужден снимать с игры из-за повреждений Сандро Тонали (54-я минута) и Браима Диаса (60-я), однако, насколько серьезными оказались их травмы, наставник сказать еще не может: "У нас пока нет новостей по ним, посмотрим. У обоих были жесткие стыки с соперниками. Меня больше огорчает отсутствие Леао в следующей игре. Я никогда не видел, чтобы игроку давали желтую за симуляцию в центре поля. Не думаю, что арбитр правильно трактовал этот эпизод".

После определенного периода отсутствия, на поле на заключительные пять минут основного времени появился шведский нападающий Златан Ибрагимович: "Перед матчем мне сказали наши врачи, что если Златан спокойно пройдет тесты, то его можно будет задействовать по ходу игры. Как видите, у него все получилось. Мышечная травма уже позади. Посмотрим, возможно он сыграет полный матч в среду (в Кубке Италии против того же Торино). Он уникален тем, что способен восстанавливаться от повреждений в кратчайшие сроки".

В воскресенье, 10 января, состоится поединок Рома — Интер, результатом которого крайне заинтересована вся "красно-черная" половина Милана. В том числе, и главный тренер команды: "Обязательно буду смотреть игру конкурентов, но не в деловой обстановке. Хочу посмотреть эту игру потому, что это будет противостояние гениальных тренеров. И, естественно, футбол я тоже очень люблю".

Читатели Football.ua также могут присоединится к числу зрителей поединка между "волками" и "змеями", посетив нашу текстовую трансляцию, которая начнется в 13:30 по киевскому времени.