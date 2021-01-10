Италия

Футболистов заменили в первой половине матча.

Пауло Дибала и другие игроки Ювентуса, Getty Images

Пауло Дибала и другие игроки Ювентуса, Getty Images

В рамках 17-го тура туринский Ювентус встречается с Сассуоло.

На 19-й минуте дискомфорт почувствовал полузащитник туринцев Уэстон Маккенни и попросил замену. Вместо него вышел Аарон Ремзи.

А под конец первой половины игры из-за травмы ноги поле покинул Пауло Дибала. Он пытался разходиться, однако попросил замену. Вместо него вышел Деян Кулусевски.

Отметим, что Юве вышел вперед благодаря году Данило на 51-й минуте, однако через восемь минут счет сравнял Дефрель.

Онлайн трансляцию матча Ювентус — Сассуоло можно смотреть на Football.ua.

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