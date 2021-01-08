Италия

Футболист близок к переезду в Италию.

Туринский Ювентус уже некоторое время ведет переговоры по трансферу талантливого защитника Далласа Брайана Рейнольдса.

По информации Sky Sports Italia, игрока подпишет Беневенто, а по окончанию сезона перепродаст его Ювентусу.

Все дело в том, что на данный момент в Ювентусе нет свободных мест футболистам не из стран ЕС. Поэтому он и перейдет в стан "ведьм".

Сумма трансфера защитника составит порядка семи миллионов евро. Этот шаг позволит американцу освоиться в Серии А.

Ранее сообщалось, что на Рейндольса также претендует бельгийский Брюгге.

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