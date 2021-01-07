Италия

Нападающий "блучеркьяти" успокоил болельщиков.

Фабио Квальярелла не собирается покидать Сампдорию ради перехода в Ювентус — об этом форвард написал в своем Инстаграм.

"Когда ты отдал клубу так много, а в ответ получил еще больше, когда твое сердце начинает сильнее биться в груди, если надеваешь эту форму, значит, есть узы, которые крепче самых лестных предложений", – считает Квальярелла.

Перед матчем Сампдория — Интер тренер генуэзцев Клаудио Раньери подтвердил интерес Ювентуса к Фабио.

Ранее появились слухи, что 37-летний форвард потребовал у Ювентуса контракт на полтора года.

За свою карьеру Квальярелла выступал за Торино (109 матчей во всех турнирах, 32 голов), Фиорентину (15, 1), Кьети (47, 19), Асколи (33, 3), Удинезе (87, 33), Наполи (37, 11), Ювентус (102, 30) и Сампдорию (214, 93).

В нынешнем сезоне Серии А на счету Фабио 7 голов в 14-ти матчах.