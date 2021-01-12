Италия

Футболист может сменить клуб в ближайшее время.

Туринский Ювентус нацелился на молодого полузащитника Дженоа Николу Ровеллу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, контракт с 19-летним Ровеллой будет подписан в ближайшее время, но концовку сезона он проведет в генуэзском клубе на правах аренды.

Также, как сообщает Calciomercato, Ювентус обменяет таланта на двух футболистов — Маноло Портанову и Элиа Петрелли.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Ровеллу в четыре миллиона евро. На его счету в текущем сезоне 10 матчей во всех турнирах за Дженоа.

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